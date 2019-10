WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze wybory parlamentarne + 1 senat oprac. Anna Kozińska 57 min. temu Wyniki wyborów 2019. Lista senatorów Wyniki wyborów parlamentarnych 2019. Choć PiS jest zwycięzcą, nie ma większości w Senacie. Przedstawiamy listę polityków, którzy według danych PKW z ponad 99 proc. okręgów, zajmą miejsca w drugiej izbie parlamentu.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Wyniki wyborów parlamentarnych 2019. Wiemy, kto zasiądzie w Senacie (East News, Fot: Stanisław Kowalczuk) Wyniki wyborów 2019. Jak wynika z danych PKW z ponad 99 proc. okręgów, komitety opozycyjne zapewniły sobie mandaty dla 48 senatorów (43 z KO, trzy z PSL i dwa z Lewicy), PiS dla 48. Jednak trzech kandydatów, którzy startowali z niezależnych komitetów, sympatyzuje z opozycją, a jeden z PiS. Daje to wynik: 51 do 49. Wciąż liczone są głosy w okręgu 64. (30,99 proc.). Na ten moment wygrywa tam przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej. WP.PL Podziel się Poniżej skład nowego Senatu: Okręg nr 1 (Legnica): Rafał Ślusarz (PiS)

Okręg nr 2 (Legnica): Krzysztof Mróz (PiS)

Okręg nr 3 (Legnica): Dorota Czudowska (PiS)

Okręg nr 4 (Wałbrzych): Agnieszka Kołacz-Leszczyńska (KO)

Okręg nr 5 (Wałbrzych): Aleksander Szwed (PiS)

Okręg nr 6 (Wrocław): Bogdan Zdrojewski (KO)

Okręg nr 7 (Wrocław): Alicja Chybicka (KO)

Okręg nr 8 (Wrocław): Barbara Zdrojewska (KO)

Okręg nr 9 (Bydgoszcz): Andrzej Kobiak (KO)

Okręg nr 10 (Legnica): Krzysztof Brejza (KO)

Okręg nr 11 (Toruń): Antoni Mężydło (KO)

Okręg nr 12 (Toruń): Ryszard Bober (PSL)

Okręg nr 13 (Toruń): Józef Łyczak (PiS)

Okręg nr 14 (Lublin): Stanisław Gogacz (PiS)

Okręg nr 15 (Lublin): Grzegorz Czelej (PiS)

Okręg nr 16 (Lublin): Jacek Bury (KO)

Okręg nr 17 (Chełm): Grzegorz Bierecki (PiS)

Okręg nr 18 (Chełm): Józef Zając (PiS)

Okręg nr 19 (Chełm): Jerzy Chróścikowski (PiS)

Okręg nr 20 (Zielona Góra): Robert Dowhan (KO)

Okręg nr 21 (Zielona Góra): Władysław Komarnicki (KO)

Okręg nr 22 (Zielona Góra): Wadim Tyszkiewicz (Niezależny)

Okręg nr 23 (Łódź): Artur Dunin (KO)

Okręg nr 24 (Łódź): Krzysztof Kwiatkowski (Niezależny)

Okręg nr 25 (Sieradz): Jacek Błaszczyk (PiS)

Okręg nr 26 (Sieradz): Maciej Łuczak (PiS)

Okręg nr 27 (Sieradz): Michał Seweryński (PiS)

Okręg nr 28 (Piotrków Trybunalski): Józef Dobkowski (PiS)

Okręg nr 29 (Piotrków Trybunalski): Rafał Ambrozik (PiS)

Okręg nr 30 (Kraków): Andrzej Pająk (PiS)

Okręg nr 31 (Kraków): Marek Pęk (PiS)

Okręg nr 32 (Kraków): Jerzy Fedorowicz (KO)

Okręg nr 33 (Kraków): Bogdan Klich (KO)

Okręg nr 34 (Tarnów): Włodzimierz Bernacki (PiS)

Okręg nr 35 (Tarnów): Kazimierz Wiatr (PiS)

Okręg nr 36 (Nowy Sącz): Jan Hamerski (PiS)

Okręg nr 37 (Nowy Sącz): Michał Durlak (PiS)

Okręg nr 38 (Płock): Marek Martynowski (PiS)

Okręg nr 39 (Płock): Jan Maria Jackowski (PiS)

Okręg nr 40 (Warszawa): Jolanta Hibner (KO)

Okręg nr 41 (Warszawa): Michał Kamiński (PSL)

Okręg nr 42 (Warszawa): Marek Borowski (KO)

Okręg nr 43 (Warszawa): Barbara Borys-Damięcka (KO)

Okręg nr 44 (Warszawa): Kazimierz Ujazdowski (KO)

Okręg nr 45 (Warszawa): Aleksander Pociej (KO)

Okręg nr 46 (Siedlce): Robert Mamątow (PiS)

Okręg nr 47 (Siedlce): Maria Koc (PiS)

Okręg nr 48 (Sieldce): Waldemar Kraska (PiS)

Okręg nr 49 (Radom): Stanisław Karczewski (PiS)

Okręg nr 50 (Radom): Wojciech Skurkiewicz (PiS)

Okręg nr 51 (Opole): Jerzy Czerwiński (PiS)

Okręg nr 52 (Opole): Danuta Jazłowiecka (KO)

Okręg nr 53 (Opole): Beniamin Godyla (KO)

Okręg nr 54 (Rzeszów): Janina Sagatowska (PiS)

Okręg nr 55 (Rzeszów): Zdzisław Pupa (PiS)

Okręg nr 56 (Rzeszów): Stanisław Ożóg (PiS)

Okręg nr 57 (Krosno): Alicja Zając (PiS)

Okręg nr 58 (Krosno): Mieczysław Golba (PiS)

Okręg nr 59 (Białystok): Marek Komorowski (PiS)

Okręg nr 60 (Białystok): Mariusz Gromko (PiS)

Okręg nr 61 (Białystok): Jacek Bogucki (PiS)

Okręg nr 62 (Słupsk): Kazimierz Kleina (KO)

Okręg nr 63 (Słupsk): Stanisław Lamczyk (KO)

Okręg nr 64 (Słupsk): Sławomir Rybicki (KO) - po przeliczeniu 30,99 proc. głosów

Okręg nr 65 (Gdańsk): Bogdan Borusewicz (KO)

Okręg nr 66 (Gdańsk): Ryszard Świlski (KO)

Okręg nr 67 (Gdańsk): Leszek Czarnobaj (KO)

Okręg nr 68 (Częstochowa): Ryszard Majer (PiS)

Okręg nr 69 (Gdańsk): Wojciech Konieczny (Lewica)

Okręg nr 70 (Katowice): Zygmunt Frankiewicz (KO)

Okręg nr 71 (Katowice): Halina Bieda (KO)

Okręg nr 72 (Bielsko-Biała): Ewa Gawęda (PiS)

Okręg nr 73 (Bielsko-Biała): Wojciech Piela (PiS)

Okręg nr 74 (Katowice): Dorota Tobiszowska (PiS)

Okręg nr 75 (Katowice): Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica)

Okręg nr 76 (Katowice): Beata Małecka-Libera (KO)

Okręg nr 77 (Katowice): Joanna Sekuła (KO)

Okręg nr 78 (Bielsko-Biała) Agnieszka Gorgoń-Komor (KO)

Okręg nr 79 (Bielsko-Biała) Tadeusz Kopeć (PiS)

Okręg nr 80 (Katowice) Marek Plura (KO)

Okręg nr 81 (Kielce) Jacek Włosowicz (PiS)

Okręg nr 82 (Kielce) Jarosław Rusiecki (PiS)

Okręg nr 83 (Kielce) Krzysztof Słoń (PiS)

Okręg nr 84 (Elbląg) Jerzy Wcisła (KO)

Okręg nr 85 (Elbląg) Bogusława Orzechowska (PiS)

Okręg nr 86 (Olsztyn) Lidia Staroń (niezależna)

Okręg nr 87 (Olsztyn) Małgorzata Kopiczko (PiS)

Okręg nr 88 (Piła) Adam Szejnfeld (KO)

Okręg nr 89 (Piła) Jan Filip Libicki (PSL)

Okręg nr 90 (Poznań) Jadwiga Rotnicka (KO)

Okręg nr 91 (Poznań) Marcin Bosacki (KO)

Okręg nr 92 (Konin): Paweł Arndt (KO)

Okręg nr 93 (Konin): Maciej Sytek (KO)

Okręg nr 94 (Kalisz): Wojciech Ziemniak (KO)

Okręg nr 95 (Kalisz): Ewa Matecka (KO)

Okręg nr 96 (Kalisz): Janusz Pęcherz (KO)

Okręg nr 97 (Szczecin): Tomasz Grodzki (KO)

Okręg nr 98 (Szczecin): Magdalena Kochan (KO)

Okręg nr 99 (Koszalin): Janusz Gromek (KO)

Okręg nr 100 (Koszalin): Stanisław Gawłowski (KO) Wyniki wyborów 2019. Kiedy pierwsze posiedzenia parlamentu? W wyborach wybraliśmy 460 posłów i 100 senatorów, którzy będą sprawować władzę przez najbliższe cztery lata. Do głosowania w wyborach uprawnionych jest 30 111 281 wyborców. Wybory odbywały się w 27 415 obwodach głosowania, z czego 14 498 dostosowanych było dla osób z niepełnosprawnościami. Co po oficjalnych wynikach wyborów? Pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu zwołuje prezydent na dzień przypadający w ciągu 30 dni od dnia wyborów. Wynika z tego, że inauguracyjne posiedzenia odbędą się najpóźniej 12 listopada. Z danych PKW zebranych z blisko 91 proc. komisji wynikało, że w wyborach do Sejmu PiS zdobyło 44,57 proc, a KO 26,65 proc. Na trzecim miejscu znalazła się Lewica z poparciem 12,27 proc. Polaków. Czwarte jest PSL - 8,63 proc., a piąta Konfederacja 6,76 proc. Po przeliczeniu głosów z prawie 99,5 proc. obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Senatu PKW podawała, że PiS zdobyło 44,71 proc, a KO 35,46 proc. Na trzecim miejscu znalazło się PSL z wynikiem 5,74, na czwartym Lewica z poparciem 2,30 proc. Polaków. Do godz. 11 PiS było pewne większości w Senacie. W wynikach z godziny 11 z 93,93 proc. komisji PiS zdobyło 45,22 proc, a KO 34,92 proc. Na trzecim miejscu znalazło się PSL z wynikiem 5,57, na czwartym Lewica z poparciem 2,29 proc. Polaków. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące