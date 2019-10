Wyniki wyborów 2019 do Sejmu z 91 proc. komisji

Wyniki wyborów 2019. Po podliczeniu głosów z niemal 91 proc. obwodowych komisji wynika, że Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Sejmu zdobyło 44,57 proc. głosów.

Wyniki wyborów parlamentarnych 2019 poznamy najpóźniej we wtorek rano, ale już teraz Państwowa Komisja Wyborcza pokazała dane po podliczeniu głosów z ok. 24 tys. na 27415 obwodowych komisji wyborczych. Oznacza to, że znamy już wyniki z niemal 91 proc. komisji.