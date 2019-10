Wyniki wyborów 2019. Joachim Brudziński: PiS ma wystarczającą liczbę szabel

Wyniki wyborów parlamentarnych 2019. - Zawsze nowy rząd oznacza nowe twarze - mówi Joachim Brudziński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Zaznaczył, że jego ugrupowanie nie ma 100-procentowej pewności co do tego, że będzie mogli rządzić samodzielnie.

- Ponieważ funkcjonujemy w oparciu o ordynację D'Hondta, to nawet tak wysoki wynik w tym momencie nie daje 100-procentowej pewności co do tego, że będziemy mogli samodzielnie rządzić - zaznaczył.