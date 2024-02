Dulkiewicz i wspólne listy z KO. Ma też nową konkurencję

Z informacji Wirtualnej Polski wynika, że oba ugrupowania mają po równo podzielić się wiodącymi miejscami na listach wyborczych w sześciu okręgach do Rady Miasta: w okręgu nr 1 liderem ma być radny Cezary Śpiewak-Dowbór z KO, a kolejne miejsca mają zająć m.in. radna WDG Katarzyna Czerniewska i Lech Artur Walęsa z KO (to wieloletni gdański radny oraz zięć byłego prezydenta RP Lecha Wałęsy, który przyjął nazwisko po żonie). W okręgu nr 2 pierwsze miejsce należy do prezydent Aleksandry Dulkiewicz, a drugie do wiceprzewodniczącego Rady Miasta Mateusza Skarbka z KO.