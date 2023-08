Taśmy Maciejewskiej. Jest ruch prokuratury

- Jeżeli ten pracownik miał dowód na przestępstwo, powinien sam przekazać to prokuraturze. Nigdy nie sprecyzował swoich żądań. Gdyby jednak powiedział czego chce, to byłby to szantaż, co podchodzi pod Kodeks karny. Uważam, że ktoś musiał mu doradzać - powiedziała nam posłanka Maciejewska. Dodała, że wystosowała wobec byłego pracownika prywatny akt oskarżenia.