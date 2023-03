Ten kraj w Europie zapewni Polkom bezpłatną aborcję. Jest warunek

- Skoro polski rząd nie jest w stanie zapewnić dostępu do aborcji polskim kobietom, to zapewni to fiński rząd - mówi w rozmowie z WP przedstawicielka delegacji Lewicy, która siadła do rozmów z fińską premier. Jest jednak istotny warunek do spełnienia: gabinet Sanny Marin musi się utrzymać. Jakie są na to szanse?