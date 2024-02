Złoty biznes Mentzena. Ujawniono przychód, ponad 21 mln złotych

"Subskrypcja Mentzen+ pozwala na nielimitowane konsultacje prawne i podatkowe. To działa jak Netflix. Klient podaje nam dane swojej karty kredytowej i ma dostęp do takiej ilości konsultacji, jakiej tylko potrzebuje, w zamian za stałą miesięczną opłatę. Nie mamy żadnych okresów wypowiedzenia, nie wiążemy klienta umowami, może zrezygnować z naszych usług kiedy tylko chce. Nie prowadzimy aktywnej sprzedaży, klienci sami do nas trafiają dzięki naszej obecności w Internecie oraz rekomendacjom" - mówi cytowana przez Strefę Inwestrów Marta Stempniewska, wiceprezes zarządu Kancelarii Mentzen.