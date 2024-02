Owsiak krytykowany przez PiS. Mógł nie dostać honorowego obywatelstwa

Jak argumentowała referująca go przewodnicząca rady Agnieszka Owczarczak, Owsiak urodził się w Gdańsku i mieszkał w tamtejszej dzielnicy Siedlce. To tam zaczął chodzić do szkoły przy ul. Kartuskiej. Gdy miał osiem lat, jego rodzice wraz z nim przeprowadzili się do Warszawy, gdzie został już na stałe. Z polskich miast tylko stolica wyróżniła go honorowym obywatelstwem, stało się to 10 lat temu.