Kampanijny przekaz w akcji WOŚP? Jest wniosek do PKW

Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, kandydatka PiS do Sejmu z okręgu łódzkiego, zwróciła się do Państwowej Komisji Wyborczej z wnioskiem o zbadanie, czy billboardy WOŚP z hasłem "Pokonajmy to zło. Wygramy" nie stanowią nielegalnej formy finansowania kampanii wyborczej partii opozycyjnych.