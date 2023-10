Owsiak krytykowany za obecność na marszu. "Jednostronnie polityczna impreza"

Szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mówił do zgromadzonych w Warszawie, że są "wspaniałymi Polakami", którzy przyjechali do Warszawy, aby "rozmawiać o Polsce". - Miejcie ten dzisiejszy spacer głęboko w sercu, by 15 października spotkać się przy urnach - powiedział Owsiak. Apelował też do kobiet, by nie zapomniały o nadchodzących wyborach.