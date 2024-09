Doradzi prezydentowi. Beata Kempa przed nowymi zadaniami

Dotychczasowe wynagrodzenie europosła Beata Kempa będzie jeszcze otrzymywała przez kilka miesięcy, do stycznia 2025 roku. Kiedy osiągnie unijny wiek emerytalny, czyli 63 lata, uzyska też prawo do europejskiej emerytury w wysokości ok. 1,5 tys. euro (ok. 6,5 tys. zł brutto miesięcznie), wypłacanej niezależnie od świadczeń z ZUS i innych dochodów.