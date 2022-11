"Dobrej edukacji nie da się zadekretować". Co "lex Czarnek 2.0" oznacza dla szkół?

Jeszcze parę miesięcy temu prezydent Andrzej Duda w blasku fleszy wetował "lex Czarnek". Dziś wszystko wskazuje na to, że tożsamy projekt wejdzie w życie. Co to oznacza? – Jest to przykład regulacji, która będzie miała bardzo niekorzystny efekt dla polskiej szkoły. Przedkładamy opinię kuratora, która jest wiążąca w tym wypadku, nad wolę rodziców, a to prawo rodziców mieliśmy przecież chronić. Powinniśmy budować kompetencje nauczycieli i dyrektorów, a nie scentralizowany system. Stwarzać im jak najlepsze warunki pracy. Bo dobrej jakości edukacji nie da się zadekretować – mówi w 24. odcinku "Moja, Twoja, Nasza... Podcast" dr Jędrzej Witkowski, prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej.