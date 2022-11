Co zrobi Duda ws. Lex Czarnek? Doradca prezydenta zabiera głos

- Organizacje promujące tranzycję, organizacje, które wchodzą do szkół w części świata anglosaskiego, w stosunku do dzieci jeszcze poniżej 10 roku życia, mówią: "masz jakiś problem, nie dajesz sobie rady ze sobą, to prawdopodobnie urodziłeś się w złym ciele". Potem te dzieci są okaleczone nieraz na wiele lat - podkreślił Zybertowicz.