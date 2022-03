Ukraińskie dzieci w polskich szkołach. "Wszystkie problemy stały się kilka razy większe"

Od początku rosyjskiej inwazji do Polski wjechało ponad 2 mln uchodźców z Ukrainy. Według szacunków resortu oświaty w Polsce może być nawet ok. 700 tys. ukraińskich dzieci. Jak jednak poinformował w poniedziałek minister Przemysław Czarnek, do polskich szkół zapisanych jest ok. 81,3 tys. dzieci z Ukrainy. W czwartek liczba ta wzrosła do 115 tys. uczniów. Oznacza to, że ponad 80 proc. z nich nie trafiło jeszcze do systemu edukacji. - Co się dzieje z tymi dziećmi? - pytałem.