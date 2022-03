Dmytro Kułeba: "Nigdy więcej" oznacza powstrzymanie agresora

"Przez dziesięciolecia światowi przywódcy pochylali głowy nad pomnikami wojennymi w całej Europie i uroczyście głosili: 'Nigdy więcej'. Nadszedł czas, by udowodnić, że to nie były puste słowa. Nadszedł czas, by udowodnić, że XXI wiek będzie inny niż wiek XX" - pisze minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba w "The Washington Post".