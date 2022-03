Wojna w Ukrainie. NATO dostarczy myśliwce? Blinken o "zielonym świetle"

Kraje NATO przekażą Ukrainie myśliwce? Blinken komentuje

W sobotę wieczorem "The Wall Street Jorunal" i "The Financial Times", powołując się na źródła w Białym Domu, poinformowały, że Stany Zjednoczone rozważają umowę, w ramach której Polska miałaby przekazać Ukrainie swoje postsowieckie samoloty w zamian za amerykańskie myśliwce F-16.