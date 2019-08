Długi weekend sierpniowy. Tłumy w górach, Polacy uciekają do Czech i Słowacji

Zamknięta droga do Morskiego Oka, przepełnione parkingi i praktycznie stojące drogi dojazdowe do najpopularniejszych miejscowości górskich. Polacy mają pomysł, co robić w górach – przechodzą za granicę.

Długi weekend oznacza długie kolejki i tłok na górskich szlakach nie tylko w Polsce (PAP, Fot: PAP)

Główne szlaki turystyczne w Tatrach były wczoraj zamknięte. Najpopularniejsze trasy zamknięto już rano, tak było w przypadku Morskiego Oka.

Sprawdziliśmy, czy turyści muszą uzbroić się w cierpliwość i przygotować się na to także w innych regionach kraju. I czy alternatywą są szlaki w Czechach i na Słowacji.

Karkonosze z kapryśną pogodą

Odpoczywający w Karkonoszach wiedzą, że na szlakach spotkają utrudnienia. Z powodu prac remontowych co kilka dni wyłączone są fragmenty tras do wędrowania. Chęć wypoczynku w długi weekend jest jednak silniejsza.

- W czwartek był u nas tłum – słyszymy w schronisku Samotnia, w drodze na Śnieżkę. – Dzisiaj jest spokojnie, może ze względu na to, że zapowiada się deszczowy dzień – zastanawiała się przed południem pracownica schroniska. Każda chwila wytchnienia w długi weekend jest cenna.

- Jutro i w niedzielę pewnie znowu będzie tłoczno. Prognoza pogody jest już dużo lepsza – tłumaczy nasza rozmówczyni.

Turystów nie brakuje w Świeradowie-Zdroju. Ruch i zainteresowanie tamtejszymi atrakcjami turystycznymi jest duże.

- Na szlakach jest bardzo tłoczno. Jeśli chodzi o obłożenie kwater, także jest spory ruch. Pojedyncze miejsca zostają w prywatnych kwaterach i agroturystyce – mówi WP Beata Rosicka z Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury”. - Mamy dużo odwiedzających, którzy przyjeżdżają na jeden dzień. Mieszkają w Jeleniej Górze, powiecie lubańskim i lwóweckim, widzimy to nawet po numerach rejestracyjnych samochodów – podkreśla.

Jednocześnie nasza rozmówczyni zaznacza, że nie ma konieczności zamykania szlaków. Alternatywą na niepogodę są spacery po mieście. – Okolice Domu Zdrojowego i głównego deptaku cieszą się zainteresowaniem odwiedzających – wymienia Rosicka.

Jedno w najpopularniejszych turystycznie miejsc Dolnego Śląska, Zamek Książ w Wałbrzychu, czeka na turystów przez cały sezon. Choć jego pracownicy przyznają, że w długi sierpniowy weekend pracy przybywa.

- Porównaliśmy czwartek z niedzielę dwa tygodnie temu. I 15 sierpnia odwiedziło nas o 25 proc. więcej turystów – zaznacza w rozmowie z WP pracownik działu Turystyki i Kultury Zamku Książ w Wałbrzychu.

- Czas oczekiwania do kas, w zależności od pory dnia, to od 15 do 30 minut. Otworzyliśmy dodatkowe kasy. Jeśli czeka się na przewodnika to może potrwać nawet do 2 godzin. Ale jeśli ktoś przyjedzie i wystarczy mu przewodnik papierowy lub nagrania audio to wchodzi z marszu. Nie ma tu limitu. Jeszcze nam się nie zdarzyło, żeby z powodu natężenia ruchu trzeba było zamknąć zamek – dodaje nasz rozmówca.

Tłok nie tylko w Polsce

Nie wszyscy turyści są jednak wyrozumiali i cierpliwi. Ruszają wtedy do naszych południowych sąsiadów. A ci mówią wprost: ludzi jest za dużo.

- Polaków mamy sporo, w poprzednich latach tylu ich nie było – przyznaje jeden z pracowników punktu informacyjnego Skalnego Miasta w Czechach. – Nie wiemy nawet, czy zostały jakieś bilety w systemie rezerwacji. Trzeba internetowo zabukować bilet, żeby uniknąć stania w kolejce, ale nie wszyscy o tym wiedzą – podkreśla nasz rozmówca.

Po zarezerwowaniu biletu na stronie Skalnego Miasta można podejść do punktu informacji, gdzie pracownik wydrukuje bilety. W innym przypadku, trzeba stanąć w kolejce do kasy i uzbroić się w cierpliwość. – Kolejki są od czwartku bardzo duże. Ludzi jest za dużo, nie wiem co będzie do końca weekendu – mówił w piątek rano pracownik Skalnego Miasta. Rozmowa trwała kilka minut. W tle było słychać pytania i zniecierpliwionych turystów.

Popularne Szczyrbskie Jezioro i Tatrzańska Łomnica po słowackiej stronie także przeżywają najazd Polaków.

- Na kolejkę na Łomnicę biletów nie ma do końca tygodnia – słyszymy od Słowaków. - Bilety trzeba rezerwować przez internet, z wyprzedzeniem 4-5 dni. Na ten weekend bilety skończyły się już w ubiegłym tygodniu – mówi pracownica punktu informacyjnego. Do innych miejsc nie można się nawet dodzwonić.

Można przyjechać i po prostu wejść na szlak. – Turystów jest bardzo dużo. Polaków w tym roku odwiedza nas wyjątkowo dużo – przyznaje.

Tradycja zakopiańska, czyli korki i kolejki

Tradycję podtrzymują turyści zmierzający do stolicy Tatr. Zakopane to (zwłaszcza w tym roku, już okrzykniętym jako rekordowy) stolica kolejek. Jest tak już od czwartkowego poranka.

Policja w oficjalnym komunikacie podała, że samochody nie były wpuszczane na odcinek od ronda na Wierchu Porońca w kierunku Morskiego Oka. Przejeżdża tamtędy tylko komunikacja zbiorowa. Policjanci kierują ruchem na drodze w kierunku Morskiego Oka już od wczesnego poranka.

W piątek najazd na Zakopane będzie jeszcze większy zz powodu letniego Grand Prix w kokach narciarskich.

