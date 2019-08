Zakopane. Tłumy pod Tatrami - korki na drogach dojazdowych i kolejki na szlakach

Długi weekend i słoneczna pogoda - w Zakopanem oznacza to tylko jedno: tłum turystów, kolejki i zakorkowane trasy.

Droga do Morskiego Oka jest zamknięta już od 8:00 rano, po tym jak parkingi zapełniły się, a na trasie ustawił się sznur samochodów.

W samym Zakopanem ruch samochodowy także jest bardzo duży. Z uwagi na budowę ronda, dotychczasowe skrzyżowanie Drogi do Olczy z Drogą na Bystre, ul Karłowicza i Drogą Oswalda Balzera w kierunku Morskiego Oka jest częściowo nieprzejezdne. Powoduje to duże korki we wschodniej części Zakopanego.