Arabowie rozdają pieniądze na Krupówkach. "To nie żart!"

Zakopane i jego główny deptak może być do środy sceną nietypowych zdarzeń. Dzieci i ubodzy mogą zostać obdarowani pieniędzmi od Arabów, którzy obchodzą święto jałmużny. "Dziennik Zachodni" donosi, że egzotyczni turyści rozdają nawet po kilkaset złotych.

Teraz na egzotycznych gościach mogą zarobić nie tylko hotelarze i restauratorzy, ale i zwykli turyści. Do środy trwa Id Al Adha, czyli Święto Ofiarowania. To jedno z największych świąt islamu, w trakcie których muzułmanie obdarowują dzieci prezentami i wspierają ubogich.

Hojności mieli już doświadczyć klienci jednej z restauracji w Zakopanem. Jak donosi "Dziennik Zachodni", gdy w zatłoczonym lokalu pozwolili przysiąść się Arabom do swojego stołu, jeden z nich zapytał, czy może wręczyć dzieciom prezent. Dostały po 500 zł.

- Zwiedzamy Polskę, ale nie zapominamy o własnej tradycji. Mamy właśnie najważniejsze i najradośniejsze święta w Islamie. Tradycja każe nam w ich trakcie rozdawać dzieciom prezenty. Robimy to z radością - powiedział Alkaabi Khaled, cytowany przez "Dziennik Zachodni". To właśnie on miał obdarować przypadkowe dzieci.