Nastroje w PiS wokół Daniela Obajtka. Jarosław Kaczyński ze szpitala wydał polecenie

Na zarzuty opozycji odpowiedział też główny ekonomista Orlenu Adam Czyżewski. - W Polsce cena detaliczna była kształtowana tak, aby nie doprowadzić do wzrostu popytu, co w warunkach ograniczonej podaży musiałoby się skończyć kolejkami na stacjach benzynowych i brakiem paliw. Zarzuca się nam, że skoro obniżyliśmy cenę 30 grudnia, to mogliśmy to zrobić wcześniej. Nie mogliśmy, bo sytuacja na rynku jest taka, że doprowadzilibyśmy do kolejek na stacjach - stwierdził.