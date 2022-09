E-maile, żywność i węgierski biznes. Daniel Obajtek dla WP

W tej chwili PGNiG to niezależna spółka - ze swoim kierownictwem, swoim zarządem. I to są pytania do tych osób. Nie uczestniczę w tym procesie, bo z oczywistych powodów nie mogę. Jak mogę odpowiedzieć? Łączymy się po to, by gwarantować bezpieczeństwo.