Czy sztandar bezpieczeństwa znów powiedzie PiS do wyborczego sukcesu? Niekoniecznie [OPINIA]

I nawet jeśli to premier Donald Tusk, jeszcze wiosną roku 2014, w obliczu agresji Rosji na Krymie, w kontekście ówczesnych wyborów europejskich, dramatycznie pytał: czy we wrześniu nasze dzieci pójdą do szkoły? To gospodarzem, liderem a momentami monopolistą problematyki bezpieczeństwa narodowego w naszej polityce, na długie lata, stała się partia Jarosława Kaczyńskiego.