"Blamaż PiS-u w Białowieży". Niemcy o białoruskich śmigłowcach nad Polską

Gazeta nazywa blamażem to, że zaledwie kilka dni później białoruskie śmigłowce naruszyły polską przestrzeń powietrzną, o czym informowały polskie media, a ministerstwo obrony początkowo twierdziło, że nic takiego nie miało miejsca. "Polski rząd przechwala się ochroną granic. Mimo to dwa białoruskie śmigłowce mogły wedrzeć się do polskiej przestrzeni powietrznej" - czytamy.