Kolejna odsłona cyberataku. Cieszyński: Giertych jak zwykle dezinformuje

- Nie wiem, kto to robi. Bez względu na to, kto to robi, to jest to prześladowanie rodzin, których członkowie są zaangażowani w walkę z PiS. To dręczenie naszych rodzin i jest to podłe. Odbieram to bardzo osobiście. Ataki na rodzinę są najbardziej przykrą częścią życia osób publicznych - powiedział WP Giertych.