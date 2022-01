Cyberatak na telefon Doroty Brejzy. Wyciekła treść SMS-ów z fałszywym alarmem

Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że senator KO dowiedział się o cyberataku na telefon żony podczas posiedzenia Senatu. Jego zdaniem to prowokacja. - Bardzo liczę na to, że odpowiedzialny za służby Mariusz Kamiński szybko ustali, co się wydarzyło i kto jest sprawcą. Teraz minister może się wykazać - mówił w środę Krzysztof Brejza w rozmowie z WP.