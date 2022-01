Prof. Strzembosz nie ma wątpliwości. Pegasus unieważniłby wybory

Kompromitacja obozu władzy

Zdaniem prof. Strzembosza cała sprawa jest dla obecnie rządzących kompromitująca. Ocenił również w tym kontekście postawę Jarosława Kaczyńskiego. - Ja bardzo krytycznie odnoszę się do Jarosława Kaczyńskiego, wielokrotnie dawałem temu wyraz, ale ja go nie podejrzewam, żeby on był w to na początku zamieszany. A jeżeli był zamieszany, jeżeli wiedział, że taka działalność jest podjęta, to stwierdzam wyraźnie - stracił prawo do bycia człowiekiem honoru - stwierdził.