Afera z Pegasusem. Senat zajmie się powołaniem komisji

Do decyzji senatorów PiS Grodzki również odniósł się podczas konferencji prasowej. - To, czy Prawo i Sprawiedliwość deleguje swoich dwóch przedstawicieli czy nie, to jest oczywiście w gestii Prawa i Sprawiedliwości. Miejsca dla nich są zabezpieczone i gorąco bym namawiał, że - skoro nie chcą się zdecydować na powołanie komisji w Sejmie - to dobrze by było, żeby wzięli udział w komisji senackiej - oświadczył marszałek Senatu.