Komisja śledcza ws. Pegasusa? "Być może Grodzki w Senacie coś takiego uruchomi"

- To jest jeden z tych opozycyjnych teatrzyków, którzy się odgrywa w Sejmie w różnych sprawach, gdy tylko pojawia się jakiś pretekst do tego, żeby grzmieć z mównicy sejmowej (...) - stwierdził szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, odnosząc się do zarzutów opozycji ws. wykorzystywania Pegasusa do celów politycznych.