Inwigilacja Pegasusem. CBA szukało dowodów na udział w "aferze fakturowej"?

W tym samym czasie, kiedy Brejza inwigilowany, CBA (dokładniej w sierpniu 2019 r.) przeprowadziło naloty na około 30 lokali. Z gazetą rozmawiała wieloletnia współpracowniczka Krzysztofa rejzy, Magdalena Łośko - obecnie posłanka PO. Służby zapukały do jej mieszkania o 6.00 rano, konfiskując urządzenia takie tak komputer i telefony. - Od początku byłam przekonana, że była to polityczna akcja, by uderzyć w posła Brejzę - mówiła dziennikarzom. Według autorów tekstu, jej powiązanie z Brejzą mogło być dla służb przesłanką do wszczęcia inwigilacji polityka.