PO podsłuchiwała Brejzę Pegasusem? Absurdalna teoria europosła PiS

Według Tarczyńskiego, wciąż nie ma dowodów, że w ogóle doszło do takiej inwigilacji. - Po pierwsze nie wiadomo, czy takie sytuacje jak podsłuchy Pegasusem miały miejsce. Jeżeli nawet miały, bo to nie jest udowodnione, to nie wiadomo kto ich dokonał i czy nie dokonał ich ktoś z Platformy. Mówię absolutnie poważnie - przekonywał europoseł w TVP Info.