Zwolnili za dużo pracowników. Dzień później chcieli ich znów zatrudnić

W czwartek część pracowników Narodowej Administracji Bezpieczeństwa Nuklearnego (NNSA) w USA otrzymała decyzję o zwolnieniu, co skutkowało natychmiastową utratą dostępu do służbowych kont e-mail. Jak podaje NBC News, następnego dnia administracja postanowiła cofnąć te zwolnienia, jednak brakowało danych kontaktowych do byłych pracowników.