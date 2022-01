Afera z Pegasusem. Brejza: jest odwet służb PiS. Rano przyjechali do mojego taty

- O 6 rano Onet.pl poinformował, że składam pozew przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu. Dwie godziny później u mojego taty pojawili się przedstawiciele prokuratury i wręczyli mu wezwanie na przesłuchanie w charakterze podejrzanego - stwierdził senator Krzysztof Brejza. - Czy to jest zbieg okoliczności? Pozostawiam to państwu do rozstrzygnięcia - dodał.