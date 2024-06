Gorąca dyskusja w Niemczech. Szokujący pomysł ws. Ukraińców

Unia Chrześcijańsko-Społeczna w Bawarii chce odesłać bezrobotnych Ukraińców z powrotem na Ukrainę. Partia wzywa również do zaprzestania wypłacania uchodźcom wojennym zasiłku obywatelskiego. W zamian za to obywatele Ukrainy mieliby być skierowani do procedury azylowej, która wiąże się z niższym świadczeniem.