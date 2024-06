Polityczna zemsta na Niemcach? "Reakcja będzie dużo bardziej ostra"

Duszczyk dodał, że "po to, by granicę na Zachodzie, z Niemcami monitorować, patrzeć, co się może dziać, zdecydowaliśmy się wczoraj, tak absolutnie ad hoc, powołać specjalną grupę na poziomie wiceministrów"; przewodniczącym tej grupy, z polskiej strony, jest Duszczyk.