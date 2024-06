Są pierwsze kroki ws. incydentów na granicy. Co ustalono w Berlinie?

Scholz zadeklarował, że wyjaśni sprawę

W ostatnim czasie informowano o incydentach z niemiecką policją na granicy. W sobotę służby miały przywieźć grupę migrantów do Polski przez most łączący Frankfurt nad Odrą i Słubice. Policjanci mieli nakazać grupie kilkunastu kobiet i mężczyzn szybko przejść z bagażami przez most do Polski.