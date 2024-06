Prezydent zapomniał o CBA? "Był przeciw likwidacji biura, karma wraca"

Pytamy więc, co z odznaczeniami? - Wnioski, które przychodzą, trafiają do Biura Odznaczeń i Nominacji w Kancelarii Prezydenta, skąd przesyłane są do BBN z prośbą o opinię. To są wnioski zawierające dane osobowe funkcjonariuszy służb, więc często są to tajne wnioski. Nie ma tego oficjalnie w wykazie, przesyła to Kancelaria Tajna. W BBN są szybko procedowane. W tej sprawie wnioski z CBA do Kancelarii Tajnej i BBN nie dotarły. Natomiast w przypadku funkcjonariuszy operacyjnych informacja o przyznanych odznaczeniach nie będzie publicznie ujawniona - mówi nasze prezydenckie źródło.