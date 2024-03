Brejza: Kaczyński ma obsesję na punkcie mojej rodziny

Brejza o Kaczyńskim: ma obsesję

- (Kaczyński - red.) Ma mentalność stalkera i obsesję na punkcie mojej rodziny. I to jest przerażające. Ja patrzyłem na niego, to co on mówi, te brednie, które mówi trzykrotnie powtórzył. Brednie i kłamstwa, jest łgarzem, podłym łgarzem i dowiodę tego sądownie. Jestem pewny tego, że wcześniej komisja tego dowiedzie - skomentował Krzysztof Brejza.