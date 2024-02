Błaszczak o Hołowni: "Zachowuje się niczym kierownik sklepu"

Podkreślił, że jest to "idiotyczna wypowiedź". - Czy pan prezes Kaczyński zdaje sobie sprawę, jaki prezent tymi słowami robi rosyjskiej propagandzie? Przecież jego słowa będą we wszystkich rosyjskich dziennikach. Oto kraj wspierający Ukrainę, mówią Rosjanie, i zobaczcie, co w nim się dzieje: morderstwa polityczne, zamach stanu. Czy on rozumie proces, w którym uczestniczy? To jest moje pytanie od prezesa. On bije w bębenek rosyjskiej propagandy - ocenił Hołownia.