Do czego służył Hermes? Lawina komentarzy

Ale były minister cyfryzacji, poseł PiS Janusz Cieszyński jest sceptyczny co do rewelacji podawanych przez "GW". Nawiązuje również do materiału na portalu "Zaufana Trzecia Strona". "Fachowo objaśnione dlaczego dzisiejszy artykuł o Hermesie w GW to stek bzdur. Ktoś na siłę chce wkręcić dziennikarzy i polityków" - pisze Cieszyński na portalu X.