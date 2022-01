Brejza: Kaczyński histeryzuje

- Skoro mieli podsłuch w sztabie Koalicji Obywatelskiej w trakcie kampanii wyborczej i podsłuch skończył się niemalże co do dnia po wyborach, to jest jasne, po co mieli ten podsłuch. Tylko osoba bardzo naiwna uwierzy w narrację Jarosława Kaczyńskiego, że oni zainstalowali podsłuch w sztabie Koalicji Obywatelskiej i z niego nie korzystali - powiedział Brejza. - Korzystali, nasłuchiwali setek ludzi i ustaleń sztabu. Chodziło oczywiście o zebranie informacji na temat opozycji i wykorzystywanie ich w kampanii wyborczej - dodał.