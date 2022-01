A Woś dalej swoje. Mówi o "mitycznym systemie"

Jakich? - To już jest kwestia pewnych informacji niejawnych. Były to działania związane z przestępczością zorganizowaną. Nie jest niczym nadzwyczajnym, żeby współczesne państwa nie miały środków techniki specjalnej. Natomiast to media cały czas mówią o mitycznym Pegazusie, czy już jakkolwiek go nie nazwać, jakimś systemie totalnej inwigilacji Polaków. To wierutna bzdura. Czegoś takiego jak system totalnej inwigilacji Polaków nie ma - powiedział Woś.