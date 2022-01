Sprawa Pegasusa. Wicerzecznik PiS kpi z opublikowanych doniesień

Wiceminister o doniesieniach ws. Pegasusa: "Odgrzewany kotlet"

W podobnym tonie wypowiedział się wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. "To Pegasus, który kupiłem. W latach 90-tych. Tyle warte są kapiszony 'Wyborczej'. Opisana dotacja była omawiana w Sejmie i mediach cztery lata temu. Fundusz Sprawiedliwości ma ustawowy obowiązek finansować zwalczanie przestępczości - by łamiący prawo nie spali spokojnie" - napisał na Twitterze polityk Solidarnej Polski, dołączając zdjęcie starej konsoli do gier.