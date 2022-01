"Polski Watergate". Zagraniczny portal opisuje aferę ws. Pegasusa

Jak czytamy w serwisie Euronews, za Pegasusa odpowiada izraelska firma NSO Group. Został on sprzedany do wielu państw - m.in. do Francji, Hiszpanii, Polski i na Węgry. Przeprowadzone dochodzenie wykazało, że był on wykorzystywany przez rządy do szpiegowania aktywistów, dziennikarzy, a nawet politycznych przeciwników.