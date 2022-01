Afera mailowa. Żądają odwołania Jacka Kurskiego

"Zamówienie rządowe zostało wykonane"

"Zawierają zarówno informacje do wykorzystania, jak i ich interpretacje i kontekst, w jakim powinny zostać podane, a nawet konkretne sformułowania o charakterze propagandowym, do przywołania w audycjach telewizyjnych. Ta sytuacja jest tym bardziej skandaliczna, że faktycznie tego samego jeszcze dnia, w audycjach informacyjnych i publicystycznych, to swego rodzaju 'zamówienie' rządowe zostało precyzyjnie zrealizowane" - czytamy w listach, do których dotarła "GW".