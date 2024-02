Bitwa samorządowa [OPINIA]

Stanie się to na kilka tygodni przed kolejnymi wyborami, czyli tymi do Parlamentu Europejskiego. Jakoś nie słychać z szeregów PiS biadolenia, że PKW nie zdoła w tak krótkim czasie po wyborach samorządowych przeprowadzić kolejnej elekcji, choć wiadomo, że te pierwsze - z racji złożoności - są organizacyjnie najtrudniejsze. Nie słychać go nie tylko dlatego, że daty wyborów do PE nie da się przesunąć, ale także i z tego względu, że w PKW wciąż dominują członkowie wybrani tam przez pisowską większość, a prezydent Duda zwleka z zaprzysiężeniem większości jej nowego składu, wybranego w grudniu przez nowy Sejm.