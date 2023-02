Biały Dom i Norwegia reagują na oskarżenia. "Dowody sfabrykowane"

Według jego ustaleń, całą operację przeprowadzili nurkowe, którzy szkolili się wcześniej w specjalnym ośrodku US Navy w Panama City - we współpracy z Norwegami podłożyli miny pod gazociągi. Zdetonowano je zdalnie we wrześniu ubiegłego roku. Dziennikarz podkreślił, że decyzja o przeprowadzeniu akcji zapadła już w 2021 roku. Zdaniem Hersha, Joe Biden "chciał sprawić, by Kreml przestał czerpać zyski z eksportu gazu ziemnego". Biały Dom dostrzegł też, że rurociągi są "środkiem nacisku Rosji na Niemcy i Europę Zachodnią", co osłabia ich poparcie dla Ukrainy.