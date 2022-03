Białoruś zaatakuje Wołyń? "Duże ryzyko"

"Ukraińska Prawda" zdradziła, że resorty siłowe zwróciły się do białoruskich wojskowych z apelem, by nie wspierały Rosji w inwazji na Ukrainę. "To nie wasza wojna. Ale to dzieci waszych obywateli i wasi mężczyźni będą umierać na naszej ziemi. Zatrzymajcie się, póki jest jeszcze na to szansa" - napisano w apelu.