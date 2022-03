Władimir Putin cierpi na Parkinsona? Strata władzy ma być kwestią czasu

Rosjanie popierają wojnę w Ukrainie

Z badań opinii publicznych, do rzetelności których należy podchodzić z dystansem, wynika, że ok. 70 proc. Rosjan popiera inwazję na Ukrainę. W piątek na stadionie Łużniki w Moskwie zorganizowano też wielki wiec poparcia dla wojny. W rejonie moskiewskiego obiektu zgromadzono ok. 200 tys. osób, ale wiele z nich podkreślało w rozmowach, że zostały zmuszone do przyjazdu na Łużniki.