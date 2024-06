Białoruś odpowiada Polsce. Ma żądania

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zażądał, by Białoruś ustaliła "tożsamość mordercy i wydała go polskim organom ścigania", odnosząc się do sprawy śmierci polskiego żołnierza przy granicy polsko-białoruskie. Na ręce białoruskiego chargé d'affaires złożono notę protestacyjną.