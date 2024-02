Będą podwyżki cen prądu? Jasny głos z rządu

- Jeśli chodzi o Zielony Ład, to mamy porozumienie z rolnikami z różnych państw i dochodzi do zmiany kierunku polityki europejskiej i bardzo dobrze. Musi być duża korekta i ona już się dokonuje, jeśli chodzi o kwestie pestycydów. Jeśli chodzi o odejście od nich, Polska ma bardzo wysokie restrykcje w tym zakresie i najmocniej - jeśli chodzi o zmniejszenie tego poziomu - by została dotknięta. Na to się nie możemy zgodzić - stwierdził.